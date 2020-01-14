Власти Петербурга посчитали число геев и наркоманов

Власти Санкт-Петербурга подсчитали количество наркоманов и мужчин-гомосексуалов. Такие данные чиновникам понадобились для профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

«Оценочное число потребителей психоактивных веществ в нашем городе составляет 25 тысяч человек и мужчин, практикующих однополый секс, 10,5 тысячи человек», — сказал на заседании малого правительства 13 января председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, его цитирует «Фонтанка».

Лисовец отметил, что профилактику ВИЧ нужно вести в ключевых группах, среди которых он назвал «потребляющих инъекционные наркотики, занимающихся коммерческим сексом и вступающих в гомосексуальные отношения».

Позже в комитете по здравоохранению объяснили, что озвученные данные рассчитаны по методике ВОЗ и Минздрава и являются медианным значением. Как отметили в пресс-службе комитета, медианным значением для расчета числа мужчин-гомосексуалов является 0,18% от численности населения, для наркоманов — 0,64%.

В комитете по здравоохранению также рассказали, что с момента выявления первого ВИЧ-инфицированного в Санкт-Петербурге зарегистрировали 59 077 пациентов с таким диагнозом.