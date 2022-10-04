Власти Петербурга помогли в восстановлении школы в Мариуполе | 360°

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Власти Петербурга помогли в восстановлении школы в Мариуполе

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Администрация Санкт-Петербурга внесла свой вклад в восстановление школы в Мариуполе. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказала Ирина Рудковская, учитель начальных классов мариупольской школы № 65.

По ее словам, учебный процесс в школе сейчас проходит в полном объеме и согласно всем стандартам. Для этого здание школы полностью восстановили и отремонтировали в кратчайшие сроки.

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«За помощь и поддержку хотелось бы выразить огромную благодарность администрации города Санкт-Петербурга, в частности, Александру Дмитриевичу Беглову», — отметила Рудковская.

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