Общество 12 января 2023, 19:02 Власти Петербурга подготовили несколько мероприятий к 80-летию прорыва блокады

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Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, какие мероприятия пройдут в городе 27 января к 80-летию прорыва блокады.

На Итальянской улице, Малой Садовой и Манежной площади будет реализован проект «Живые улицы». Исторический центр города примет обличие блокадного Ленинграда.

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«В этом году у нас также проводятся большие концерты в Ледовом дворце. Большие мероприятия, которые будут проходить 18 и 19 января для жителей блокадного Ленинграда и для других социальных групп», — сообщил Пиотровский.

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В БКЗ «Октябрьский» пройдет большой концерт, а с территории Петропавловской крепости в 21:00 будет запущен салют.