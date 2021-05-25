Власти Петербурга ответили на слухи о нехватке ковидных коек

В ковидном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге не планируют разворачивать дополнительные инфекционные койки для больных COVID-19. В городских больницах свободно 15,7% мест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«В „Ленэкспо“ занято 89 коек, из них три реанимационные. Говорить о том, что в „Ленэкспо“ закончились койки, некорректно. <…> Пока нет необходимости дальше разворачивать „Ленэкспо“. У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее сайт «Фонтанка.ру» сообщил, что в «Ленэкспо» закончились инфекционные койки, поэтому скорые везут заболевших ковидом в другие стационары.

В январе эпидемическая ситуация в России начала стабилизироваться после сентябрьской вспышки коронавируса. За сутки медики выявили 7884 новых случая COVID-19. Всего в стране зафиксировали 5 017 795 случаев заражения SARS-CoV-2. Санкт-Петербург находится в первой тройке регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни.