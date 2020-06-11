Власти Петербурга отменили развод мостов 12 июня из-за Дня России
Власти Санкт-Петербурга приняли решение не разводить мосты в городе в ночь с 12 на 13 июня из-за празднования Дня России. Об этом сообщил Inforeactor.
Жителей и гостей Северной столицы попросили заранее планировать свои маршруты. Если будут какие-то изменения касательно развода мостов, их опубликуют на официальном сайте, в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
Отмечается, что развод мостов отменен в связи с указом, в котором говорится, что в выходные и праздничные дни Нева закрыта для крупногабаритных судов.