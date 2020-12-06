Власти Петербурга обязали организаторов концертов сообщать возраст посетителей

«Заявителю (организатору — прим. ред.) необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с 4 декабря заполняемость зала не должна превышать 25%. Однако максимально допустимое количество посетителей определяет сам комитет. Решение зависит от особенностей площадки.

Также в Санкт-Петербурге ввели ограничения на новогодние праздники. В частности, с 30 декабря по 3 января не будут работать бары, рестораны и кафе. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит не сможет принять людей с 19:00 до 06:00. Однако запрет не распространяется на производственные столовые, доставки, обслуживания навынос и кафе на вокзалах, заправочных станциях и в аэропорту.