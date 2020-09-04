Власти Петербурга объяснили вырубку зеленой зоны под парковку

Этот земельный участок не числится в перечне территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения и не находится в ведении Комитета по благоустройству. Указанный земельный участок имеет вид разрешенного использования, то есть предназначен для сельскохозяйственного использования. Он находится в долевой частной собственности.

Комитет по благоустройству не предоставлял государственную услугу по выдаче порубочного билета, сообщили в пресс-службе.

Земельный участок находится в собственности физических лиц, рассказали в администрации Приморского района.

«Он расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки (ППТ) и межевания. В границах указанного участка предусмотрено формирование участков для строительства паркингов на 300 машиномест каждый и размещение открытых автостоянок», — сообщили в администрации.

Перед началом строительства собственник участка разработал проект благоустройства, чтобы организовать открытую автостоянку. В проект включены 500 машиномест, будка охраны, шлагбаумы, туалет и мусоросборная площадкой под навесом.

Проектные решения соответствуют действующим нормативам, отметили в администрации. В Комитете по градостроительству и архитектуре выдали положительное заключение по указанному проекту благоустройства.