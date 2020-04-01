Власти Петербурга не намерены проводить массовые мероприятия в годовщину теракта в метро

По словам главы профильного Комитета Александра Ржаненкова, не планируются проводить никаких массовых мероприятий. При этом власти постоянно общаются со всеми пострадавшими в результате теракта, знают об их проблемах и стараются их решать.

«В этот день мы вспомним о них и почтим их память минутой молчания. Ранее планировалось, что в 12:00 состоится панихида по жертвам теракта в соборе Святой Живоначальной Троицы (Троице-Измайловском соборе), а в 13:00 — открытие памятной доски в перронном зале на станции метро «Технологический институт», — говорится в сообщении Ассоциации оказания помощи жертвам терактов и ЧС «Надо жить».

Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции возможны изменения в проведении массовых мероприятий.