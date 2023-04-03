Общество 03 апреля 2023, 17:39 Власти Петербурга назвали количество иногородних пострадавших при теракте в кафе Комздрав Петербурга: среди пострадавших при теракте в кафе были иногородние РИА «Новости»

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Среди пострадавших во вчерашнем теракте на Университетской набережной в Петербурге есть жители других городов. Информацию об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, сообщили «Известия».

По его словам, сейчас 22 человека остаются в стационарах, восемь из них в тяжелом состоянии. В общей сложности после взрыва в кафе медики доставили в стационар 31 человека, добавил он.

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«Среди пострадавших был ребенок», — заявил Сарана.

По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению города, из иногородних пострадавших пять человек были из Ленобласти. Остальные приехали из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга.

Прибывшие на место взрыва бригады скорой помощи оперативно доставили пострадавших в лечебные учреждения. На это им потребовалось порядка 35 минут, подчеркнул Сарана.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. В ходе теракта погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), более 30 человек получили ранения. По подозрению в совершении теракта днем 3 апреля задержали девушку, которая попыталась скрыться с места преступления. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что все спланировали украинские спецслужбы.