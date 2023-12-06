Общество 06 декабря 2023, 11:01 Власти Петербурга направили почти 4 миллиарда рублей на закупку коммунальной техники в 2023 году

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Более 3,8 миллиарда рублей направили власти Санкт-Петербурга на обновление парка коммунальной техники в 2023 году. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству города Василий Пониделко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, всего закупили 272 единицы коммунальной техники, из которых 185 машин — метущая всесезонная техника.

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«Конечно же, вся техника, которая есть в арсенале предприятий, ее достаточно для того, чтобы осуществлять работы», — подчеркнул Пониделко.

Отмечается, что такую же сумму на закупку техники выделят и в следующем году.