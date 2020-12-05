Власти Петербурга могут оспорить разрешение на работу Ледового дворца

Разрешение на работу Ледового дворца могут оспорить власти Санкт-Петербурга. До этого на него был наложен запрет после проведенного в нем концерта Басты.

Об этом сообщило АБН. Уточняется, что правительство и Роскомнадзор недовольны решением суда.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ледовый дворец после концерта Басты. ОАО «Дворец спорта» выписали штраф на 480 тысяч рублей.

Данную сумму ему присудили заплатить за правонарушение, которое предусмотрено статьей КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ледовый дворец оказался в центре скандала после того, как там в последние выходные ноября прошел концерт рэпера Баста. Пользователи соцсетей писали, что там не соблюдалась социальная дистанция, люди не носили маски.

Сам артист заявил, что организаторы мероприятия выполнили все требования петербургских властей. Зал был заполнен не более чем на 50%. Однако Роспотребнадзор посчитал, что на концерте было «недопустимо большое количество людей». После этого случая Ледовый дворец закрыли.