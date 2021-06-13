Власти Петербурга анонсировали новые ковидные ограничения

Руководство Санкт-Петербурга вынуждено ввести новые ковидные ограничения, которые будут соответствовать реальной эпидемической ситуации и стоящим перед городом задачам. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной. Сегодня нам необходима нулевая толерантность к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть все для того, чтобы соответствовать условиям „новой нормальности“», — приводит сайт петербургской администрации слова Беглова.

На встрече с главой Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей. Он также обратился с призывом ко всем любителям футбола неукоснительно соблюдать санитарные правила при посещении матчей чемпионата Европы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в столице. Согласно документу, следующая неделя в городе будет нерабочей.