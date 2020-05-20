Власти Пермского края продлили режим самоизоляции
В Пермском крае зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции решили сохранить до 8 июня. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня», — уточнили в правительстве края.
Ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы организаций общепита и больших торговых центров.
Ранее вице-премьер правительства Пермского края Сергей Никифоров подчеркнул, что в регион вернутся ограничительные меры. В их число входит запрет на прогулки и занятия спортом на улице.