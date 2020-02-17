Власти перечислили угрозы Рунету

Первый связан с устойчивостью Сети, которая может нарушаться из-за природного или техногенного воздействия.

Второй тип представляет собой угрозу безопасности. В постановлении кабинета министров сказано, что она может возникнуть при распространении запрещенной в России информации и попытках несанкционированного доступа к технике и программам.

В последний тип включены угрозы целостности, когда нарушается способность взаимодействия в Интернете. В таких случаях пользователи не могут в полном объеме общаться и обмениваться файлами, или не имеют доступ к Сети вообще.

Как сообщалось ранее, авторизация пользователями на различных сайтах через соцсети стала одним из средств кражи личных данных мошенниками.