Власти перечислили угрозы Рунету
Правительство перечислило виды угроз, которые могут помешать нормальной работе и безопасности интернета в России. Всего их оказалось три.
Первый связан с устойчивостью Сети, которая может нарушаться из-за природного или техногенного воздействия.
Второй тип представляет собой угрозу безопасности. В постановлении кабинета министров сказано, что она может возникнуть при распространении запрещенной в России информации и попытках несанкционированного доступа к технике и программам.
В последний тип включены угрозы целостности, когда нарушается способность взаимодействия в Интернете. В таких случаях пользователи не могут в полном объеме общаться и обмениваться файлами, или не имеют доступ к Сети вообще.
Как сообщалось ранее, авторизация пользователями на различных сайтах через соцсети стала одним из средств кражи личных данных мошенниками.