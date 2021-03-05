Власти ответили на слухи об отключении домашнего интернета у части россиян

Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. Так директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров ответил на сообщения СМИ об истечении разрешения Госкомиссии на использование операторами связи диапазона от 3,4 до 3,6 гигагерца.

Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца Андрей Канцуров директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет», — уточнили в Минцифры.

По словам Канцурова, операторам нужно будет своевременно заменить абонентское оборудование, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться небольшого числа абонентов. Он уточнил, что речь идет о нескольких тысячах жителей в разных регионах страны.

Ранее РБК со ссылкой на представителей рынка связи сообщил, что предоставляющие фиксированный беспроводной доступ в интернет российские операторы отключат часть абонентов после 10 марта. На следующей неделе истекает срок десятилетнего разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование диапазона, в котором сейчас работают операторы.