Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости — с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день и от 300 до 400 человек госпитализируются», — прокомментировал Собянин эпидемическую ситуацию в городе.

Он подчеркнул, что проблема остается до массовой вакцинации, о которой говорить еще слишком рано. Вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и в гражданский оборот запустят сначала небольшие партии препарата.

Всего столичные врачи с начала пандемии выявили 256 513 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 4720 человек.

Ранее Собянин рассказал, что вакцинация от гриппа в этом году начнется раньше обычного. Прививки в Москве начнут делать уже 1 сентября.