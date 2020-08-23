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    23 августа 2020, 09:20

    Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

    Андрей Иванов

    Ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной, однако говорить о победе над инфекцией пока нельзя. Каждый день столичные врачи выявляют несколько сотен случаев COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
    Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

    «Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости — с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день и от 300 до 400 человек госпитализируются», — прокомментировал Собянин эпидемическую ситуацию в городе.

    Он подчеркнул, что проблема остается до массовой вакцинации, о которой говорить еще слишком рано. Вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и в гражданский оборот запустят сначала небольшие партии препарата.

    Всего столичные врачи с начала пандемии выявили 256 513 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 4720 человек.

    Ранее Собянин рассказал, что вакцинация от гриппа в этом году начнется раньше обычного. Прививки в Москве начнут делать уже 1 сентября.

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