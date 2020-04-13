Власти оценили прирост зараженных коронавирусом россиян. Цифры не очень приятные

Ни одна из уже существующих в мире схем по распространению коронавируса не подтверждается в России. Однако цифры по заболеваемости в стране «не очень приятные». Такое заявление сделала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, увеличение заразившихся на 1700-1900 за сутки — не очень хороший знак. Прирост составляет 17-18% в день, отметила вице-премьер в эфире «Россия 24».

«Когда я им (коллегам, работающим в здравоохранении, и эпидемиологам — прим. ред.) говорю, что, например, за сегодняшний день прирост там 1700 с каким-нибудь хвостиком или 1800, 1900, то, конечно, для них эта цифра звучит угрожающе», — отметила она.

Ранее Голикова рассказала, что полной отмены ограничительных мер в лучшем случае следует ожидать к началу лета. Политик добавила, что все будет зависеть от соблюдения режима самоизоляции. При этом 14–16 апреля она назвала решающими для определения пика эпидемии.

За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения. Всего инфицированы 18 328 человек в 82 регионах. Жертвами коронавируса стали 148 россиян, еще 1470 удалось поправиться.