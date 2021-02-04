Власти оценили эффект от заморозки цен на продукты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину, что заморозка цен на продукты оказалась эффективной мерой по борьбе с подорожанием, однако этого недостаточно. Российская пшеница продолжает расти в цене на мировых рынках.

«Индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались. <…> Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь — плюс 20%, то с середины декабря по середину января — еще плюс 12%», — сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников президенту России Владимиру Путину.

Он добавил, что показатели по безработице в стране по итогам 2020 года превзошли ожидания. К концу года они опустились ниже 6%, а пик Россия прошла еще в августе.

В декабре прошлого года Путин отчитал правительство из-за подорожания социально значимых продуктов, после чего Кабмин ввел комплекс мер. Одна из них — соглашение о стабилизации цен.