Власти оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

Учителя и дети действовали правильно во время нападения на школу в Казани. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

«Дети знали, что такое эвакуация. Дети слушались учителей и выполняли те задачи, которые ставили, чтобы сберечь жизнь и максимально уменьшить количество жертв», — сказала Фазлеева.

Чиновница добавила, что в школе закончились следственные действия. По ее словам, учебный процесс планируют восстановить в ближайшее время.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Смертельные ранения получили девять человек. В больницу попали 23 пострадавших. Силовики задержали стрелка, а следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. На допросе он признался в ненависти к человечеству.

Среди погибших — молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Во время стрельбы она пыталась спасти одного из учеников, встала на пути убийцы и закрыла собой ребенка. Похороны жертв казанского стрелка пройдут 12 мая. В столице Татарстана сегодня объявили траур.