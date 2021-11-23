Власти отказались переименовать Жирновск в честь Жириновского

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил переименовать город Жирновск в Волгоградской области в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Местные власти это предложение рассмотрели и назвали его бредом.

«Это какая-то то ли глупая, то ли троллинговая идея. Но мы уже отреагировали как положено — город продолжит называться как обычно, никаких переименований не будет», — рассказали Ura.ru в городской администрации.

В мэрии уточнили, что к политику относятся с уважением, однако эта идея изначально выглядела бредовой, а Жириновский в принципе не имеет никакого отношения к Жирновску.

Ранее Чернышов рассказал, что направил предложение переименовать Жирновск в Жириновск руководству города. Представитель ЛДПР уверил, что многие местные жители поддержали эту идею. Заместитель председателя нижней палаты парламента подчеркнул, что Жириновский — это политическая легенда и он заслуживает, чтобы в его честь назвали город в России.

На прошлой неделе во время выступления на пленарном заседании Госдумы Жириновский назвал заместителя главы КПРФ Николая Коломейцева «ростовским валенком» и призвал лишить мандата.