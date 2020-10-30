Власти оштрафовали 90 тысяч москвичей за нарушение самоизоляции

За последние шесть месяцев режим обязательной самоизоляции нарушили около 90 тысяч человек в Москве. Об этом заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«Всего за нарушение режима самоизоляции было привлечено к административной ответственности 90 тысяч горожан», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Данчиков рассказал, что примерно 100 москвичей каждый день нарушают изоляцию. Однако это неплохие показатели. Жители столицы стали более серьезно относиться к соблюдению режима. В период с мая по июнь к административной ответственности за нарушения привлекали более тысячи человек в сутки. Осенью это число снизилось в десять раз.

Данчиков добавил, что жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции на сайте мэра и правительства города. Рассмотреть жалобу можно в видеоформате. Этой услугой имеют право воспользоваться зарегистрированные пользователи mos.ru.

«Сведения о заявителе автоматически заполнятся из личного кабинета», — отметил глава столичного Главконтроля.

Обязательную самоизоляцию должны соблюдать пациенты с COVID-19 и те, у кого он подозревается. Также это касается круга людей, которые контактировали с этой группой.

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