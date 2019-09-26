Власти Оренбуржья помогут пострадавшим от священника детям

Настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского и его близких арестовали по подозрению в растлении малолетних. В семье священника росли более 70 приемных и усыновленных детей. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер пообещал помочь пострадавшим ребятам.

«Не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление — священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец», — написал в своем Instagram оренбуржский губернатор.

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По его словам, областные власти окажут всю необходимую помощь детям, которые росли в семье священника, помогут с решением бытовых проблем. Нужно показать подросткам, что мир может быть другим, добавил чиновник. Кроме того, он заявил, что специалисты оценят, в каких условиях воспитывали детей.

В Оренбургской Епархии подчеркнули, что отец Николай Стремский отстранен от священнослужения. Такое решение приняли сразу же, как только стало известно о подозрениях в отношении настоятеля.

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«Наш правящий архиерей митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин контролирует ситуацию с первого момента», — заверил «360» пресс-секретарь Оренбургской Епархии отец Вадим.

По его словам, подтверждать либо опровергать вину священника в Епархии не берутся — это задача следственных органов, а в России действует презумпция невиновности. Отстранение от священнослужения будет действовать до момента, как суд вынесет вердикт по этому делу.