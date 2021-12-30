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    30 декабря 2021, 16:02

    Власти Оренбурга отменили QR-коды в театрах и на концертах

    Оксана Лавнюженко

    В Оренбургской области отменили QR-коды в театрах и на концертных площадках. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава региона Денис Паслер, сообщил сайт Infox.ru.

    Власти также внесли изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса относительно точек общепита. В Оренбургской области в период новогодних каникул рестораны будут работать в круглосуточном режиме.

    В пресс-службе губернатора напоминают, что жителям и гостям региона как и прежде необходимо будет придерживаться санэпидемтребований, которые прежде были установлены Роспотребнадзором.