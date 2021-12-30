Власти Оренбурга отменили QR-коды в театрах и на концертах

В Оренбургской области отменили QR-коды в театрах и на концертных площадках. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава региона Денис Паслер, сообщил сайт Infox.ru.

Власти также внесли изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса относительно точек общепита. В Оренбургской области в период новогодних каникул рестораны будут работать в круглосуточном режиме.

В пресс-службе губернатора напоминают, что жителям и гостям региона как и прежде необходимо будет придерживаться санэпидемтребований, которые прежде были установлены Роспотребнадзором.