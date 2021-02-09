Власти опровергли слухи о реагентах с мышьяком и свинцом на дорогах Воркуты

В администрации Воркуты опровергли слухи о том, что дороги города обрабатывают реагентами с мышьяком и свинцом. Ранее Telegram-каналы и СМИ со ссылкой на местных активистов сообщили, что для этого используют отходы производства Воркутинской ТЭЦ-2.

«Это дикость несусветная… Шлак, используемый МБУ „Специализированное дорожное управление“ (на улично-дорожной сети Воркуты — прим. ред.) как противогололедный материал, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о его безопасности, которое выдают ежегодно перед началом зимнего периода», — рассказал РИА «Новости» представитель администрации города.

Он отметил, что в протоколе таких исследований на текущий год в частности указано, что удельная эффективная активность природных радионуклидов в продукции золошлака не превышает нормативы, которые установил СанПиН. Лабораторными исследованиями занимались специалисты Воркутинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми».

Собеседник отметил, что в год на дороги города посыпают около 2,5 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и шлака, чтобы справиться с гололедицей.