Власти опровергли притеснение инвалида Зеленского из Сибири при трудоустройстве

Пользователи Сети активно обсуждали сообщение от однофамильца президента Украины Зеленского. Мужчина заявил, что его не брали на работу из-за политических взглядов. Власти региона опровергли слова сибирского Зеленского, сообщили авторы официального Telegram-канала Новосибирской области.

Однофамилец главы Незалежной оставил жалобу на сайте ngs.ru. Мужчина рассказал, что его не берут на работу и даже охранник в администрации губернатора Новосибирской области сравнил его с «наркоманом с Украины». Власти региона рассмотрели жалобу и разобрались в ситуации.

«Согласно информации ГКУ Новосибирской области „Центр занятости населения города Новосибирска“, представленной учреждением в Министерство труда и социального развития региона, Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу», — сообщили в Telegram-канале.

В ситуации разобралось и региональное отделение Минтруда. Представители ведомства сказали, что «информация не нашла подтверждения».

Власти региона проверили и слова мужчины про разговор с охранником. По их словам, камеры не зафиксировали общение Зеленского со стражем порядка. Также они отметили, что все сотрудники администрации губернатора обучены «соблюдению общепринятых норм общения с посетителями и сотрудниками».

Мужчине 45 лет, у него третья группа инвалидности. Недавно он пожаловался на то, что потенциальные работодатели высмеивали его фамилию. По его словам, на собеседовании тут же начинали обсуждать политику и осуждать действия украинского президента Владимира Зеленского.