29 мая 2023, 12:35
Власти объявили о начале размещения зеленых облигаций Москвы для населения
Ефимов: Москва начнет размещение зеленых облигаций для населения 30 мая
Размещение зеленых облигаций позволит горожанам стать инвесторами проекта замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Зеленые облигации начнут продавать в Москве с 30 мая. Купить ценные бумаги могут все желающие граждане РФ на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи без комиссии и посредников. Инвесторы смогут вложиться в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Облигации выпустят объемом два миллиарда рублей на два года пользования.
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«Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом — Национальным расчетным депозитарием», — уточнил Ефимов.
Зеленые облигации размещаются только среди физлиц. Это финансовый инструмент для граждан, не готовых инвестировать на бирже, по своим условиям он близок к депозитам. По словам главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам.
Их может раньше срока выкупить город по стоимости покупки в любое время по заявке владельца. При этом население получит прибыль за все дни владения. Благодаря этому горожане смогут инвестировать в облигации без всяких рисков. Покупателю предлагается вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей. При полном размещении выпуска столичные власти смогут купить примерно 40 электробусов. Благодаря этому в городе улучшится экология.
Доходы по ценным бумагам будут выплачивать каждые три месяца. Ставка сохраниться неизменной в течение всего срока обращения облигаций. Первая выплата по облигациям состоится 29 августа этого года. Прибыль можно реинвестировать в эти же ценные бумаги, что повысит доходность вложений. Новый финансовый инструмент отлично подойдет начинающим инвесторам и может стать для них первым безопасным шагом в мир инвестиций, добавила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
Ранее власти объявили о предстоящей продаже через аукцион двух помещений на востоке Москвы.
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