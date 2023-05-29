Общество 29 мая 2023, 12:35 Власти объявили о начале размещения зеленых облигаций Москвы для населения Ефимов: Москва начнет размещение зеленых облигаций для населения 30 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Размещение зеленых облигаций позволит горожанам стать инвесторами проекта замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Зеленые облигации начнут продавать в Москве с 30 мая. Купить ценные бумаги могут все желающие граждане РФ на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи без комиссии и посредников. Инвесторы смогут вложиться в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Облигации выпустят объемом два миллиарда рублей на два года пользования.

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«Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом — Национальным расчетным депозитарием», — уточнил Ефимов.

Зеленые облигации размещаются только среди физлиц. Это финансовый инструмент для граждан, не готовых инвестировать на бирже, по своим условиям он близок к депозитам. По словам главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам.

Их может раньше срока выкупить город по стоимости покупки в любое время по заявке владельца. При этом население получит прибыль за все дни владения. Благодаря этому горожане смогут инвестировать в облигации без всяких рисков. Покупателю предлагается вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей. При полном размещении выпуска столичные власти смогут купить примерно 40 электробусов. Благодаря этому в городе улучшится экология.

Доходы по ценным бумагам будут выплачивать каждые три месяца. Ставка сохраниться неизменной в течение всего срока обращения облигаций. Первая выплата по облигациям состоится 29 августа этого года. Прибыль можно реинвестировать в эти же ценные бумаги, что повысит доходность вложений. Новый финансовый инструмент отлично подойдет начинающим инвесторам и может стать для них первым безопасным шагом в мир инвестиций, добавила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

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