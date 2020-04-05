Власти объяснили жесткие меры для борьбы с коронавирусом в Москве

В Москве необходимы жесткие меры по борьбе с коронавирусом, так как мегаполис находится в группе риска. Столица России — это крупный транспортный хаб. Через Москву проезжают много людей.

«Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах. Поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», — заявил в эфире телеканала «Россия — 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в Москве сейчас готовят 20 тысяч коек для приема инфицированных 2019-nCoV. Власти Москвы и Подмосковья ввели режим жесткой самоизоляции с начала этой недели. За ними последовали руководители большинства российских регионов. Людям запретили выходить из дома без особой нужды. В столице и Московской области за нарушение правил самоизоляции полагаются штрафы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Во всем мире 2019-nCoV заразились более 1,2 млн человек. В России медики выявили 4731 случай заражения. Подавляющее большинство из них — в Москве.