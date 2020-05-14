Власти объяснили ситуацию с выплатами нижегородским медикам

Нижегородские работники скорой взбунтовались на одной из подстанций и потребовали положенных им выплат, которые уже начались 7 мая. Все свои деньги медики обязательно получат до 15 мая, уверили власти.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, сейчас власти тщательно разбирают тот эпизод. Министр признался, что ощущения у него от произошедшего двоякие.

«Очень много людей как работающих в медорганизации, так и не имеющих с ней трудовых отношений, находились единовременно в помещении подстанции, и с этим мы еще будем разбираться», — заявил Мелик-Гусейнов.

Сейчас медикам впервые платят зарплату, которая зависит от числа пациентов и от объема помощи. Мгновенно наладить такую схему сложно. Главврачам необходимо организовать коммуникацию с сотрудниками внутри каждого учреждения, чтобы доносить до них реальное положение дел.

«Выплаты в Нижегородской области начались еще 7 мая, поступают по частям, так как речь идет о большом объеме средств, и будут поступать до 15 мая включительно», — подытожил глава регионального Минздрава. Ранее он назвал этот протест провокацией.

Инцидент произошел 13 мая в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сотрудники скорой помощи устроили собрание и на повышенных тонах выясняли у начальства, куда делись их надбавки, которые обещал президент России Владимир Путин. Накануне они получили зарплату. Положенных денег им не отдали.