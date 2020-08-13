Власти объяснили, почему не снимают ограничительные меры в ХМАО

Власти объяснили, почему не снимают ограничительные меры по коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Сотрудники оперштаба ХМАО рассказали, что за сутки СОVID-19 диагностировали у 108 жителей региона. Из-за этого снизился коэффициент распространения инфекции до 0,78. Такая цифра соответствует показателям второго этапа снятия карантинных ограничений. Однако для этого она должна продержаться еще минимум неделю, пишет сайт Ura.ru.

«На момент выявления заболевания у 64 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 96 случаях», — отметили в оперштабе.

В настоящий момент специалисты уточняют контакты 12 случаев инфицирования.