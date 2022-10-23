Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе | 360°

Общество 23 октября 2022, 13:08 Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе Власти Севастополя: громкие звуки в городе связаны с плановыми учениями по стрельбе

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Громкие звуки, о которых сообщили жители Севастополя в соцсетях, связаны с плановыми учениями мобилизованных. Об этом информировал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — отметил он.

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Глава региона призвал жителей «сохранять спокойствие».

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В предыдущем посте он дал пояснения по поводу организации временных укрытий. Пока угрозы нет, и они, возможно, вовсе не понадобятся, но жители должны быть готовы. Таблички с указанием ближайшего укрытия разместят на домах. В случае тревоги укрываться нужно в подвалах и на подземных парковках — в заглубленных помещениях с дверями и сухим полом. Если подвала и паркинга нет, следует заранее выяснить, где находится укрытие. План гражданской обороны есть в каждом муниципальном образовании.

Если угроза будет реальной, людей оповестят, что делать, в том числе по громкоговорителям. Сейчас подвалы города очищают от хлама, и жители могут помочь в этом, выйдя на субботники.