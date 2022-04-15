Власти Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей семьям военных, погибших на Украине

В Новосибирской области семьям военных, сотрудников Росгвардии и полиции, погибших в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины, выплатят по три миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда правительства региона.

Постановление об оказании единовременной материальной помощи было опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщил ТАСС.

Согласно документу, выплаты получат члены семей военнослужащих, сотрудников Росгвардии и полиции, которые погибли, были признаны в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими в результате участия в специальной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля этого года.

Ранее первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что государство возьмет на себя все решения по поддержке семей российских военнослужащих, погибших и раненых в ходе специальной операции на Украине.

Генерал-полковник подчеркнул, что детям военных будут помогать вплоть до получения высшего образования, семьям полностью погасят кредиты и урегулируют жилищный вопрос.