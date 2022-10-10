Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей | 360°

Общество 10 октября 2022, 07:22 Поделиться Telegram

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Viber Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей Губернатор Новосибирской области Травников: мобилизованным выплатят 1000 тысяч рублей РИА «Новости»

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Резервисты в Новосибирской области, призванные в ВС России в рамках частичной мобилизации получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, военные и их семьи беспокоятся о материальной поддержке мобилизованных.

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«Для того чтобы снять это беспокойство, мной принято решение о единовременных выплатах каждому военнослужащему, призванному в рамках частичной мобилизации, из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей», — сказал Травников на оперативном совещании в областном правительстве. Его процитировало РИА «Новости».

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Он поручил региональному министру финансов и налоговой политики выделить денежные средства из резервного фонда области. Министр труда и социального развития региона ответит за реализацию механизма выплат и подготовит документы для принятия на заседании областного правительства, оно состоится 10 октября.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Глава Минобороны Сергея Шойгу рассказал, что власти планируют призвать до 300 тысяч резервистов.

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