Власти Новосибирской области допустили ослабление коронавирусных ограничений
В Новосибирской области могут ослабить коронавирусные ограничения в связи со снижением темпов распространения инфекции. Об этом сообщил «Царьград».
Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что среднесуточный прирост заразившихся составляет 0,5%. Исходя из этого, можно говорить о выходе области на третий этап отмены ограничений.
Глава региона Андрей Травников добавил, что власти снимут ограничения с работы детских лагерей, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.