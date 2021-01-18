Власти Новосибирской области допустили ослабление коронавирусных ограничений

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что среднесуточный прирост заразившихся составляет 0,5%. Исходя из этого, можно говорить о выходе области на третий этап отмены ограничений.

Глава региона Андрей Травников добавил, что власти снимут ограничения с работы детских лагерей, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.