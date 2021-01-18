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    18 января 2021, 22:03

    Власти Новосибирской области допустили ослабление коронавирусных ограничений

    Артур Блянихов

    В Новосибирской области могут ослабить коронавирусные ограничения в связи со снижением темпов распространения инфекции. Об этом сообщил «Царьград».

    Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что среднесуточный прирост заразившихся составляет 0,5%. Исходя из этого, можно говорить о выходе области на третий этап отмены ограничений.

    Глава региона Андрей Травников добавил, что власти снимут ограничения с работы детских лагерей, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.