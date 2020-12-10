Власти Новосибирска заявили о планах обновить сквер у Оперного театра

Специалисты отдела благоустройства общественных пространств объяснили, что в сквере уже зрелая экосистема, при этом самостоятельно она обновляться не способна. Здесь будет сохранено большое количество зелени. Растительности придадут эстетически гармоничный вид.

Чтобы липы выглядели пропорционально, их собираются купировать. Также для правильного развития в компактных условиях на 2,5-3 метра обрежут яблони. Помимо прочего, планируется устранить конкуренцию между хвойными деревьями, боярышником и кленами.