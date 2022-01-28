Власти Новосибирска ускорят строительство новой ледовой арены

В Новосибирске разработали новый график для более ускоренных темпов строительства ледовой арены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Алексей Колмаков.

По его словам, сейчас идет подготовка к запуску тепла по всей арене, создается контур, проводятся кровельные работы и работы по устройству внешних фасадов. Готовность объекта оценивается в 60%, написал «Царьград».

Колмаков отметил, что теплоснабжение по всей арене запустят к 10 марта.