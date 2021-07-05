Власти Новосибирска пообещали закончить в срок строительство Ледовой арены к МЧМ-2023

Власти Новосибирской области подписали проект, который позволит реализовать в точные сроки строительство Ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, завершению проекта не помешает даже подорожание цен на стройматериалы. Об этом сообщил портал Infox.

«Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче Ледовой арены в эксплуатацию вовремя», — заявил Шмидт.

Политик отметил, что строительство Ледовой арены приурочено к конкретному событию. Именно поэтому перенести строительные работы не представляется возможным.

Во время разработки проекта политики опирались на рекомендации Минфина, Минстроя России и УФАС. Новый закон допускает увеличение цены государственного контракта. Однако увеличение не должно составлять более 30%.