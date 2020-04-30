«Просто не вышли». Власти Новокузнецка затруднились назвать причину забастовки водителей

Администрация Новокузнецка не знает причин, по которым водители маршруток не вышли на работу 30 апреля. Об этом «360» заявили в пресс-службе мэрии города.

«Они бойкот объявили и не вышли. Причина выхода такова: они просто не вышли. Они не выполняют муниципальный контракт», — заявила представительница пресс-службы администрации Новокузнецка.

По ее словам, речь идет о частных перевозчиках. Однако название организации/-ий, которые этим занимаются, она назвать не смогла.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что на маршруты не вышли более 100 автобусов. Без общественного транспорта оказалось около 12 направлений. В частности, трудности возникли в Куйбышевском и Новоильинском районах.

«Ситуацию спасли перевозчики, которые работают по регулируемому тарифу, а также ряд частных перевозчиков, которые добросовестно продолжили работу», — заявили в администрации Новокузнецка.

Для нормализации обстановки власти запустили дополнительные трамваи и троллейбусы. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев направил в Новокузнецк автобусы из соседних районов.

Кузнецов извинился перед жителями города за коллапс. Не вышедших на работу перевозчиков обещали наказать.

Директор одного из транспортных предприятий, «Автолайн», Евгения Корюкова объяснила забастовку водителей конфликтом с властями. Перевозчики выступают против грядущей транспортной реформы, которая приведет к сокращению числа городских маршрутов.