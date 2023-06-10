Общество 10 июня 2023, 21:24 Власти Новой Каховки назвали сроки возвращения жителей к нормальной жизни Мэр Новой Каховки Леонтьев: город вернется к нормальной жизни за неделю после ухода воды РИА «Новости»

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Вернуть Новую Каховку к нормальной жизни власти города рассчитывают в течение недели после отхода воды. Об этом мэр города Владимир Леонтьев сказал в эфире телеканала РБК.

«Сейчас при такой мощной поддержке, помощи, обеспечении, которое оказывает правительство, оперштаб, волонтеры, МЧС, Минобороны, думаю, мы сможем в течение короткого времени, буквально в течение недели, восстановить более-менее нормальную жизнедеятельность у нас в округе», — сказал мэр Новой Каховки.

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Он также добавил, что это только верхушка айсберга, дальше стоит огромное количество задач.

«Вызовов очень много, ущерб колоссальный», — сказал Леонтьев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. В комиссию включены представители разных министерств и ведомств — Минпомторга, Минфина, Минсельхоза, Минтруда, Минобороны и других. Возглавил ее вице-премьер Марат Хуснуллин.

Утром 6 июня произошел подрыв Каховской ГЭС. Разрушение задвижек спровоцировало сброс воды, ее уровень в Новой Каховке достигал 12 метров.