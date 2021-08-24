Власти Нового Уренгоя откроют дорожную развязку ПМК-9 ко Дню города

Власти Нового Уренгоя сообщили, что открытие развязки ПМК-9 будет приурочено ко Дню города, который состоится 5 сентября. Сейчас рабочие укладывают асфальт на Западной объездной по всей ширине дорожного полотна. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Съезд развязки совсем скоро соединится с дорогой. На улице Магистральной рабочие наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и светофоры. Более 200 строителей и 50 спецмашин задействовано в работах, которые осуществляются в две смены.

Горожане по итогам голосования назвали эту развязку «Солнечное». Администрация региона отмечает, что после ее открытия другие дороги города значительно разгрузятся от автомобильного трафика.