Власти Новочеркасска объяснили ошибку в слове «Россия» на баннере. И нашли виноватого

В Новочеркасске развесили к празднику 12 июня баннеры, на которых слово «Россия» написано с одной буквой «с». И. о. главы города Юрий Лысенко пояснил, что дизайнерам отдавали макет без ошибки. Они начали его править, что не предполагалось, и буква «с» потерялась.

«Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами», — написал Лысенко в Facebook.

Все 15 баннеров изготовили с опечаткой дизайнера. Лысенко поблагодарил неравнодушных и внимательных горожан и рассказал, что все плакаты с ошибкой немедленно сняли и оперативно заменили их на другие, где «Россия» написано правильно.

Градоначальник пришел в недоумение, почему эту ошибку не заметили ни руководители рекламной фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, которые развешивали поздравления. Он извинился перед всеми за это недоразумение и обещал наказать причастных к инциденту.

Ко Дню Победы в Таганроге на стене социально-культурного центра «Приморский» повесили плакат с фотографией нацистов. В администрации города пояснили, что макет делал сотрудник на удаленке, поэтому допустил «неправомерную ошибку».