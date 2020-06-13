Власти Новочеркасска объяснили ошибку в слове «Россия» на баннере. И нашли виноватого
«Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами», — написал Лысенко в Facebook.
Все 15 баннеров изготовили с опечаткой дизайнера. Лысенко поблагодарил неравнодушных и внимательных горожан и рассказал, что все плакаты с ошибкой немедленно сняли и оперативно заменили их на другие, где «Россия» написано правильно.
Градоначальник пришел в недоумение, почему эту ошибку не заметили ни руководители рекламной фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, которые развешивали поздравления. Он извинился перед всеми за это недоразумение и обещал наказать причастных к инциденту.
Ко Дню Победы в Таганроге на стене социально-культурного центра «Приморский» повесили плакат с фотографией нацистов. В администрации города пояснили, что макет делал сотрудник на удаленке, поэтому допустил «неправомерную ошибку».