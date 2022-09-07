Власти Ноябрьска пообещали отремонтировать Музей воинской славы | 360°

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07 сентября 2022, 17:08

Власти Ноябрьска пообещали отремонтировать Музей воинской славы

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В Ноябрьске местные жители пожаловались на удручающее состояние здания Музея воинской славы. Власти заявили, что примут меры по его реставрации. Об этом написало «Ямал-Медиа».

В администрации города добавили, что знают о существовании данной проблемы. Они пообещали местным жителям разработать проект реставрации к следующему году.

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Ранее в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель написал, что с фасада здания давно отлетела краска, а на пороге отвалилась плитка. Таблички на входе в музей также нет.

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Музеи

Ненецкий автономный округ

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