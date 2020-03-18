Власти Нижневартовска прокомментировали слухи об отсутствии продуктов из-за коронавируса

Владельцы магазинов сообщили, что не планируют повышать цены в ближайшем будущем. Кроме того, в супермаркетах есть запас продуктов на два месяца.

Ранее в Сети появились снимки из магазинов, на которых видны пустые полки. Пользователи писали, что жители разобрали крупы, консервы и другие продукты из-за угрозы распространения коронавируса.

Сотрудники магазинов рассказали, что бакалею стали покупать чаще, но это может быть связано с Великим постом, а не паникой из-за возможного карантина.