Власти Нижневартовска прокомментировали слухи об отсутствии продуктов из-за коронавируса
Власти Нижневартовска опровергли слухи о дефиците продуктов и необходимых товаров из-за коронавируса. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на директора департамента экономического развития администрации города Ильяна Багишева.
Владельцы магазинов сообщили, что не планируют повышать цены в ближайшем будущем. Кроме того, в супермаркетах есть запас продуктов на два месяца.
Ранее в Сети появились снимки из магазинов, на которых видны пустые полки. Пользователи писали, что жители разобрали крупы, консервы и другие продукты из-за угрозы распространения коронавируса.
Сотрудники магазинов рассказали, что бакалею стали покупать чаще, но это может быть связано с Великим постом, а не паникой из-за возможного карантина.