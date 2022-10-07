Власти Нижнего Новгорода отменили плату за детские сады для семей мобилизованных граждан | 360°

Общество 07 октября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Власти Нижнего Новгорода отменили плату за детские сады для семей мобилизованных граждан

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В Нижнем Новгороде власти решили отменить плату за детские сады и дополнительное образование для семей мобилизованных граждан. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева.

В своих соцсетях он написал, что плата отменяется с начала октября. Дети, у которых мобилизовали родителя, могут рассчитывать на бесплатное питание в школах.

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«Кроме того, дети мобилизованных нижегородцев будут освобождены от платы за посещение группы продленного дня», — добавил Шалабаев.

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