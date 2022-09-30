Власти Нижегородской области запретили продавать подросткам зажигалки и баллончики с газом | 360°

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Власти Нижегородской области запретили продавать подросткам зажигалки и баллончики с газом

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В Нижегородской области власти ввели запрет на продажу зажигалок и баллончиков с газом для несовершеннолетних. Об этом передал сайт niann.ru со ссылкой на депутатов Заксобрания.

По словам первого заместителя председателя Заксобрания региона Ольги Щетининой, планируется проработать вопрос запрета продажи несовершеннолетним безникотиносодержащих жидкостей и смесей для электронных курительных изделий.

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По информации администрации Нижегородской области, за 2021–2022 годы от вдыхания химических соединений газа («сниффинга») погибли четыре ребенка.

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