20 июля 2023, 15:24
Власти Нижегородской области зафиксировали исторический минимум показателя смертности в регионе
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своих соцсетях об историческом показателе смертности в регионе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
В 2023 году показатель смертности составил 14,6 на 1000 человек. В 2019 показатель находился на отметке 14,7.
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По словам Мелика-Гусейного, региону важно сохранить этот тренд и усилить динамику снижения.
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