Общество 10 февраля 2023, 14:54 Власти Нижегородской области выплатят около 24 тысяч пособий беременным и семьям с детьми

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Власти Нижегородской области назначили 23 860 единых пособий для беременных женщин и семей с детьми. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу отделения Социального фонда России по региону.

«К настоящему времени в ОСФР по Нижегородской области поступило 57 218 заявления на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг», — говорится в сообщении ведомства.

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В отделе добавили, что рассмотрение поданных заявлений началось с 3 января.

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