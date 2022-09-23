Власти Нижегородской области выделили не менее 380 млн рублей на выплаты семьям с детьми | 360°

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Власти Нижегородской области выделили не менее 380 млн рублей на выплаты семьям с детьми

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Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал, что власти приняли решение выделить дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Сумма составила 384 миллиона рублей, сообщил заместитель губернатора.

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Он также отметил, что администрация региона решила увеличить расходы из бюджета на 3,4 миллиарда рублей.

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Самая крупная сумма предназначена для сноса зданий в зоне строительства будущей станции метро на Сенной площади. Около 200 миллионов рублей потратят на детей с сахарным диабетом первого типа, 216,1 миллионов рублей — на ликвидацию несанкционированных свалок в городах.

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