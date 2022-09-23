Власти Нижегородской области выделили не менее 380 млн рублей на выплаты семьям с детьми | 360°

Общество 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Нижегородской области выделили не менее 380 млн рублей на выплаты семьям с детьми

Читать 360tv в

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал, что власти приняли решение выделить дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Сумма составила 384 миллиона рублей, сообщил заместитель губернатора.

Реклама

Он также отметил, что администрация региона решила увеличить расходы из бюджета на 3,4 миллиарда рублей.

Реклама

Самая крупная сумма предназначена для сноса зданий в зоне строительства будущей станции метро на Сенной площади. Около 200 миллионов рублей потратят на детей с сахарным диабетом первого типа, 216,1 миллионов рублей — на ликвидацию несанкционированных свалок в городах.

0 0 0 0 0 0