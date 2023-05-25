Общество 25 мая 2023, 17:50 Власти Нижегородской области выделили 4 миллиарда рублей на строительство школы для одаренных детей в Бору

Читать 360tv в

Около четырех миллиардов рублей направили власти Нижегородской области на возведение школы для одаренных детей в Бору. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Очередные поправки в региональный бюджет внесли депутаты областного Заксобрания. Так, 320 миллионов рублей выделят на строительство образовательного учреждения на 1500 мест в Арзамасе, более 280 миллионов рублей направят на завершение строительных работ в школах региона.

Реклама

Отмечается, согласно новым поправкам, доходы областного бюджета в 2023 году составят 270,7 миллиардов рублей.