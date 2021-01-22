Власти Нижегородской области планируют заморозить цены на яйца
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян заявил, что будет заключено соглашение с производителями и владельцами магазинов, чтобы зафиксировать максимальную цену на яйца. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Он объяснил, что яйца категории С1 являются товаром первой необходимости у местных жителей. Власти региона обеспокоены ростом цен на этот товар. Договор о заморозке цен будет заключен в рамках проекта «Покупай нижегородское».