Власти Нижегородской области окажут дополнительную поддержку мобилизованным | 360°

Общество 11 октября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Власти Нижегородской области окажут дополнительную поддержку мобилизованным

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Мобилизованным гражданам Нижегородской области, а также их семьям окажут ряд дополнительных мер поддержки. Соответствующий указ 10 октября подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По его словам, единовременная выплата не решит повседневные вопросы.

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«Разовая выплата вряд ли решит эти повседневные вопросы. Мы проанализировали опыт ряда регионов, их меры поддержки. По итогам проведенной работы принял ряд решений в помощь нижегородским мобилизованным и их семьям», — добавил Никитин.

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Было решено предоставить мобилизованным право на заключение военного социального контракта, выплачивать их семьям 50% компенсации за коммунальные платежи, освободить их от платы за детские сады, организовать бесплатное горячее питание школьникам, проводить ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и платить на каждого ребенка в семье 10 тысяч рублей.

Такие меры будут действовать как минимум до конца текущего года.

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